Eerste tropische dag van 2019 vandaag met 30,6 graden in Ukkel

Het kwik in Ukkel steeg maandag tot 30,6 graden Celsius, tweet weerman David Dehenauw van het KMI. De eerste tropische dag (hoger dan 30 graden Celsius) van 2019 is daarmee een feit. Het dagrecord van 32,7 graden in Ukkel uit 1976 blijft wel overeind.

Morgen wordt het nog warmer, mogelijk zelf 33 graden in Ukkel, het referentiepunt. Het dagrecord voor 25 juni staat op 33,6 graden en dateert eveneens uit het memorabele weerjaar 1976.







Het absolute temperatuurdagrecord in Ukkel (over alle maanden) gaat terug naar 27 juni 1947, toen het kwik 36,6 graden haalde.

Zondag is in Ukkel de kaap van 25 graden overschreden. “Theoretisch moeten we tot donderdag wachten om van een hittegolf te spreken, als ook woensdag nog een 30-plusser wordt opgetekend”, legt Dehenauw uit.

