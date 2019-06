Alarmnummer 112 niet bereikbaar in Nederland

In Nederland is het alarmnummer 112 deze namiddag niet bereikbaar door een landelijke storing bij telecomoperator KPN. Dat meldt de NOS. Vanuit het hele land komen meldingen dat mensen niet kunnen bellen met hun mobiele of hun vaste telefoon. Veiligheidsregio’s in Nederland sturen extra agenten en ambulances de straat op vanwege de landelijke storing. “Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, meldt de landelijke politie. Maar ook die agenten zelf hebben het moeilijk om elkaar te pakken te krijgen.

“Ambulances en politie gaan zichtbaar op straat rijden. Houd hen aan bij spoedvragen”, tweet veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Wie in nood is, kan ook naar een politiebureau of brandweerkazerne in de buurt gaan. De kazernes worden daarvoor bemand. In levensbedreigende situaties kunnen mensen zelf ook naar de EHBO-afdeling van een ziekenhuis gaan “als dat lukt”.







Politiekorpsen van Rotterdam en Amsterdam adviseren mensen om agenten op straat aan te spreken.

Intussen heeft de politie een alternatief telefoonnummer ingesteld voor mensen die met 112 willen bellen. Het alarmnummer is bereikbaar via 088-6628240. Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft, 0900-8844, kan voorlopig bellen met 088-9659630.

KPN kan nog niets zeggen over de oorzaak van de storing of hoelang het gaat duren voordat ze is opgelost.

Bron: Belga