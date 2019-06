BIZAR. Zeehond zwom helemaal van Noorwegen naar Nederland

In de Nederlandse rivier Amstel is een zeehond opgedoken. De Noorse ringelrob komt normaal gezien voor in het Noordpoolgebied, het is dus behoorlijk bijzonder dat het dier met deze tropische temperaturen in Nederland is terecht gekomen.

Omdat het dier wel eens hulp nodig zou kunnen hebben om de weg terug te vinden naar de zee, werd het zeehondencentrum Pieterburen ook ingeschakeld. “Het is noodzakelijk dat we de zeehond kunnen laten koelen en aan laten sterken”, zegt woordvoerder Sander van Dijk aan Het Parool. “Het is een pooldier dat hier in Nederland in een hittegolf terecht komt. Slechte timing. We vragen mensen die hem zien om het ons te melden, maar hem wel met rust te laten, want anders kan de hittestress hem te veel worden.”

Zoektocht







Het is momenteel niet duidelijk waar de zeehond zich momenteel bevindt. De zoektocht naar het dier ging vandagag gewoon voort, want het zou de komende dagen wel eens last kunnen krijgen van de hoge temperaturen in de stad.