Vincent Kompany krijgt rugnummer 4 bij terugkeer naar Anderlecht

Speler-manager Vincent Kompany draagt komend seizoen rugnummer vier bij RSC Anderlecht, zo blijkt uit een vraag-en-antwoordgesprek met de fans dat vandaag op de clubwebsite werd gepubliceerd. “Ik heb er niet specifiek naar gevraagd, maar ik denk dat de club ook graag wilde dat ik het nummer 4 ga dragen. Ik heb mijn beste jaren gekend in dat nummer en ook al speelde ik bij Anderlecht in het nummer 27, het gaat om de toekomst en niet het verleden”, klinkt het bij Vince The Prince, die dinsdag op Neerpede meer tekst en uitleg zal geven bij zijn terugkeer.

Niemand had nu al een terugkeer van Kompany naar Anderlecht verwacht en het nieuws sloeg enkele weken geleden dan ook in als een bom. “Ik ben altijd een grote supporter geweest en de afgelopen seizoenen deed het voor mij ook pijn om aan te zien. Het wordt niet gemakkelijk om mijn doel hier te bereiken, maar ik denk dat ik over de juiste elementen beschik en ik heb er vooral ook veel zin in. Ik heb het geluk gehad om onder, in mijn ogen, de beste trainer aller tijden te mogen spelen. Ik heb veel geleerd van Guardiola en ik ben het voetbal ook op een andere manier beginnen te bekijken dankzij hem en dat wil ik nu bij Anderlecht doorgeven. Ik hier zowel speler als manager. Ik ga als speler, zoals ik altijd en overal gedaan heb, er alles aan doen om de ploeg te helpen op het veld. Als manager gaat het vooral mijn taak zijn om te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit qua visie.”







Na jaren bij City heeft Kompany een indrukwekkende erelijst. Met paars-wit won hij destijds titels, maar een Beker van België staat er nog niet bij. “Ik heb inderdaad de Beker nog niet gewonnen en dat is ook een reden waarom ik ben teruggekeerd. Dus ja, ook de Beker wil ik absoluut winnen.”

Bij Anderlecht vindt Kompany zijn vroegere ploegmakker Pär Zetterberg terug. “Je moet je inbeelden dat toen ik hem vroeger ontmoette, ik nog een jong gastje was. Voor mij was een handtekening van hem het beste moment van mijn jaar. Hij was ook een mooie en geweldige speler en hij zou perfect bij de speelstijl gepast hebben van het Anderlecht dat ik in gedachten heb.”

bron: Belga