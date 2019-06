Topscore is na speerwerpen onmogelijk voor Thiam, deelname aan afsluitende 800m onzeker

Nafi Thiam is vandaag bij het speerwerpen van de zevenkamp op de Décastar in Talence blijven steken op 47m25. Een blessure aan de rechterelleboog speelde haar ernstig parten, haar deelname aan de afsluitende 800 meter is daardoor zelfs onzeker. Thiam begon met een voorsprong van 93 punten op het Europees record en 112 punten op haar eigen Belgisch record aan het voorlaatste onderdeel, het speerwerpen. Maar daar liep het helemaal mis. Ze begon haar opwarming al met een ingepakte elleboog, en bij het ingooien trok ze na elke beurt een pijnlijke grimas. Dat deed allemaal niet het beste vermoeden, en dat vermoeden bleek ook te kloppen tijdens de wedstrijd. Bij haar eerste beurt bleef ze steken op 44m33, net geen 15 meter onder haar eigen Belgisch record van 59m32. De tweede poging was ietsje beter met 47m25, maar voor haar doen nog altijd dramatisch. Thiam had te veel pijn om haar derde poging nog af te werken.

Na zes proeven heeft de Naamse, die wel nog aan de leiding staat, nu plots een achterstand van 122 punten op haar eigen Belgisch record en 141 punten op het Europees record. Haar coach, Roger Lespagnard, gaf na het speerwerpen aan dat er overleg zal plaatsvinden om te bekijken of het nog zinvol is om de afsluitende 800 meter af te werken.







Bron: Belga