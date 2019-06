Kandidaat van Turkse president Erdogan geeft zijn verlies toe

De AKP-kandidaat bij de heruitgave van de burgemeesterverkiezingen in de Turkse stad Istanboel, Binali Yildirim, heeft deze avond zijn verlies toegegeven. Eind maart was de overwinning al, verrassend, voor oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu, maar de AKP van president Recep Tayyip Erdogan diende een klacht in tegen die uitslag en kreeg een nieuwe stembusgang. “Verkiezingen zijn de ruggengraat van democratieën”, aldus Yildirim. “Volgens de resultaten leidt mijn tegenstander Ekrem Imamoglu in de race. Ik feliciteer hem en wens hem succes.” Met ruim 95 procent van de stemmen geteld, haalt Imamoglu goed 53,7 pct van de stemmen, Yildirim 45,4 pct.

De uitslag in Istanboel in maart betekende een klap voor Erdogan. De handelsmetropool werd al 25 jaar door een islamitisch-conservatieve burgemeester bestuurd. Erdogan is er zelf ook nog burgemeester geweest.







Bron: Belga