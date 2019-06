GMM19 – Metalfans blijven Def Leppard trouw

De metalfans blijven Def Leppard trouw. Dat bleek zondagavond op Graspop Metal Meeting (GMM) in Dessel. Grote namen sierden de affiche van Graspop op de derde en laatste dag. Het concert van de Britse hardrockband Whitesnake ging een beetje de mist in omdat zanger David Coverdale vanaf het derde nummer zijn stem kwijt was.

Geen nood, op mainstage 1 werden ze afgelost door Def Leppard. De fans van het eerste uur stoorden er zich niet aan dat de Britse metalband al even over het hoogtepunt heen is. Met schel stemgeluid en loeihard gitaarwerk bevestigde Def Leppard de livereputatie.

Veel respect was er voor drummer Rick Allen die in 1984 zijn linkerarm verloor bij een auto-ongeval. Hij leerde drummen met één arm en bleef bij de band. Allen ontwierp zelf een elektronisch drumstel met extra pedalen. Slagen bedoeld voor de linkerarm voert hij uit met de linkervoet. De geluiden van zijn originele drumstel werden geprogrammeerd in de elektronische versie om de originele sound na te bootsen.

De 50.000 festivalgangers aan Stenehei maken zich momenteel op voor het slotconcert. Levende legende Kiss speelt een twee uur durende set, het allerlaatste optreden op Belgische bodem.

bron: Belga