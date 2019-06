David Goffin kan Roger Federer niet van tiende titel houden

David Goffin (ATP 33) is er vandaag niet in geslaagd Roger Federer (ATP 3) van een tiende titel te houden op het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). In de finale verloor de 28-jarige Luikenaar in twee sets van de negen jaar oudere Zwitser: 7-6 (7/2) en 6-1 na 1 uur en 25 minuten. In de eerste set hield Goffin gelijke tred met de twintigvoudige grandslamwinnaar. In de tiebreak moest Goffin echter twee keer zijn opslag inleveren. Federer maakte vervolgens korte metten met onze landgenoot in de tweede set.

Goffin en Federer keken elkaar voor de negende keer in de ogen, onze landgenoot kon nog maar één keer winnen.







Belgiës nummer 1 stond voor de twaalfde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi, de eerste keer sinds de Masters van 2017. Hij heeft vier titels op zijn palmares: Metz en Kitzbühel in 2014, Tokio en Shenzhen in 2017.

bron: Belga