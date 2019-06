Sophie Turner wil dolgraag Boy George spelen in biopic

De aankomende biopic over Boy George, leadzanger van popband Culture Club, heeft zijn hoofdrolspeelster gevonden – althans , als het aan Sophie Turner ligt. De ‘Game Of Thrones’-actrice staat naar eigen zeggen te springen voor de rol nadat Boy George haar had genoemd als mogelijke kandidaat.

“Een van de meer interessante opties”, zei Boy George op de Australische radiozender Nova 96.9 over een hoofdrol in zijn biopic voor Turner – Sansa Stark in de blockbusterreeks ‘Game of Thrones’. “Het zou een keuze zijn die sommige mensen tegen de borst zou stoten, en daar hou ik van. Mensen zullen zeggen: ‘Maar ze kan jou niet spelen, ze is een vrouw!’ Maar als 17-jarige was ik heel graag iemand geweest zoals zij. Dat was mijn ambitie.”







Turner heeft de uitspraken van Boy George intussen opgepikt en dient spontaan haar kandidatuur in op Twitter: “Ik heb er ZO veel zin in!”, schrijft de 23-jarige Britse.

Androgyne frontzanger

In de biopic zal de jeugd van Boy George, geboren als George Alan O’Dowd, in een Iers middenklassengezin aan bod komen, evenals zijn doorbraak als de androgyne frontzanger van de band Culture Club, die in 1982 debuteerde met het album ‘Kissing to Be Clever’. De band scoorde in de jaren 80 wereldhits als ‘Do You Really Want to Hurt Me’, ‘Karma Chameleon’ en ‘The War Song’.

De Brits-Amerikaanse regisseur Sacha Gervasi, die films als ‘The Terminal’, ‘Hitchcock’, ‘November Criminals’ en de rockumentary ‘Anvil: The Story of Anvil’ op zijn actief heeft, zal achter de camera staan.