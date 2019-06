Militairen blootgesteld aan giftige dampen – Ook in Mali zorgen over legerburn-pits

Ook in Mali zijn Belgische militairen blootgesteld aan rook uit burn-pits, grote afvalverbrandingskuilen in openlucht. Bij legervakbond ACMP hebben zich al 21 militairen gemeld die zich zorgen maken over hun gezondheid, schrijft De Morgen zaterdag. Sinds april verzamelt de ACMP getuigenissen van militairen met gezondheidsklachten na hun opdracht in Afghanistan. Tussen 2008 en 2012 zijn daar bijna 2.000 Belgen blootgesteld aan rook uit een burn-pit. Er lopen nog elke week nieuwe meldingen binnen. Intussen gaat het om meer dan 100 dossiers.

De ACMP stelt vast dat het probleem zich niet beperkt tot de missie in Afghanistan. Ook over de lopende opdracht in het Afrikaanse Mali zijn er 21 meldingen binnengekomen. De Belgische militairen in Mali zijn ingekwartierd in Camp Bifrost nabij Bamako. Goed 300 meter buiten Camp Bifrost bevinden zich twee burn-pits. Tot vandaag wordt daar de klok rond afval verbrand. Er verblijven vandaag nog altijd een handvol Belgische militairen in het kamp.

De persdienst van het leger ontkent dat het de medische problemen van haar mensen het liefst in de doofpot wil steken, maar wil niet meer commentaar geven over de situatie in Mali, aldus de krant. Donderdag staat er een overleg gepland met de vakbonden.

