Goffin krijgt droomfinale tegen Federer

David Goffin (ATP 33) neemt het morgen in de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro) op tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 3). Federer haalde het in zijn halve finale makkelijk in twee sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 43): twee keer 6-3. De Zwitser gaat zondag voor een tiende titel in Halle. Hij staat er voor de dertiende keer in de finale.

Goffin plaatste zich eerder op de dag al voor de finale na winst in twee sets tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22): 7-6 (7/4) en 6-3 na 1 uur en 38 minuten. Berrettini won vorige week nog de titel op het gras in Stuttgart. Het was de eerste confrontatie tussen Goffin en de Italiaan.







Gisteren boekte Goffin in de kwartfinales een knappe overwinning tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5): 3-6, 6-1 en 7-6 (7/3).

Belgiës nummer 1 staat voor de twaalfde keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Hij heeft vier titels op zijn palmares: Metz en Kitzbühel in 2014, Tokio en Shenzhen in 2017.

De erelijst van Federer is te uitgebreid om helemaal te overlopen. De 37-jarige Zwitser heeft onder meer twintig grandslamtitels op zijn palmares staan. Goffin en Federer stonden al acht keer tegenover elkaar, onze landgenoot kon nog maar één keer winnen. Dat was in 2017 in de halve finales van de ATP Finals in de Britse hoofdstad Londen.

bron: Belga