Gele hesjes verzamelen opnieuw in Franse steden

In verschillende Franse steden hebben zaterdag opnieuw tientallen tot honderden gele hesjes gemanifesteerd. Ook aan péageposten op de autosnelweg werd actiegevoerd voor sociale verandering. Enkele honderden gele hesjes waren naar Parijs afgezakt. Het bleef er kalm en rond 16.30 uur werd hun actie ontbonden. In Bordeaux zouden de actievoerders met ongeveer 750 geweest zijn, in Marseille met 500 à 600.

Net als in de Franse hoofdstad bleef het op de meeste plaatsen rustig. In Charleville-Mézières, in de Franse Ardennen, was er volgens de plaatselijke autoriteiten wel sprake van geweld. De politie werd met stenen en andere voorwerpen bekogeld, terwijl er ook hier en daar vernielingen aangebracht werden.

Niet alleen in de Franse steden, maar ook op grote rotondes of aan péageposten op de autosnelweg daagden gele hesjes op. Aan de tolhuisjes probeerden ze ervoor te zorgen dat automobilisten gratis konden doorrijden.

In Belfort, in het oosten van Frankrijk, steunden de gele hesjes de duizenden manifestanten die op straat kwamen voor de ongeveer 1.000 mensen die hun job dreigen te verliezen bij de plaatselijke vestiging van de Amerikaanse industriële groep General Electric.

Bron: Belga