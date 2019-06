In de Cambodjaanse kuststad Sihanoukville zijn zaterdag drie bouwvakkers omgekomen bij de instorting van een gebouw van zeven verdiepingen. De autoriteiten vrezen voor nog meer slachtoffers onder het puin. Eén dodelijk slachtoffer is al van onder het puin gehaald. Het is niet duidelijk wat de instorting van het gebouw heeft veroorzaakt.

Cambodja is een van de armste landen van Zuidoost-Azië.

bron: Belga