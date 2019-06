Sander Gille en Joran Vliegen hebben zaterdag de finale van het dubbelspel gewonnen op het Challengertoernooi in het Slovaakse Bratislava (gravel/69.280 euro). In de finale wonnen de Belgische derde reekshoofden met 6-2 en 7-5 van de thuisspelers Lukas Klein en Alex Molcan. Ze behaalden zo hun dertiende titel in het Challengercircuit. Gille heeft er al veertien op zijn palmares. Hij won in 2017 in Brescia met de Nederlander Sander Arends.

bron: Belga