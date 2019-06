BAS stelt met Marc Boes nieuwe voorzitter aan

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft met Marc Boes een nieuwe voorzitter aangeduid om de matchfixingzaak rond het duel KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 te leiden, zo valt vandaag te lezen op de website van het BAS. Na Herman Huygens werd ook Philippe Verbiest gewraakt door een van de betrokken partijen. Huygens was eerst aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het BAS. Maar hij werd gewraakt door de supporters van KV Mechelen omdat hij in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Zijn opvolger Philippe Verbiest werd op zijn beurt gewraakt door de verdediging van spelersmakelaar Walter Mortelmans. Die had bezwaren dat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, ook een belanghebbende partij.







De timing voor het BAS is bijzonder krap. Volgende week dinsdag (25 juni) wordt het matchfixingdossier immers door het BAS behandeld. Onder meer KV Mechelen hoopt er alsnog een plaats in 1A af te dwingen.

bron: Belga