VS vragen maandag vergadering VN-Veiligheidsraad over Iran

De Verenigde Staten vragen om maandag een bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te organiseren om de laatste ontwikkelingen rond Iran te bespreken. Dat is vandaag vernomen van diplomatieke bronnen. De VS vragen gesprekken van de 15 leden van de Veiligheidsraad “over de laatste ontwikkelingen in verband met Iran en de recente incidenten met olietankers”, aldus twee VN-diplomaten aan de media. De vergadering zou maandagnamiddag plaatsvinden, zo blijkt nog.

Het Witte Huis meldt vandaag nog dat Trump de “Iraanse dreiging” besproken heeft met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. “De twee leiders hebben de cruciale rol besproken van Saoedi-Arabië in het verzekeren van de stabiliteit in het Midden-Oosten en op de globale oliemarkt”, klinkt het in een mededeling. “Ze hebben ook gesproken over de bedreiging door het gedrag van het Iraanse regime, dat op zoek is naar een escalatie.”







De spanningen tussen de VS en Iran lopen hoog op sinds de VS Iran beschuldigd hebben van aanvallen op twee tankschepen in de Golf van Oman vorige week. Gisteren schoot Iran een Amerikaanse drone neer, nadat Teheran Washington beschuldigde van het schenden van het Iraanse luchtruim. De VS houden dan weer vol dat hun drone in internationaal luchtruim vloog en niet in dat van Iran.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vandaag dan weer dat hij gisterenavond raketaanvallen tegen Iran had bevolen, maar die op het laatste nippertje had geannuleerd.

Bron: Belga