Poetin verbiedt Russische luchtvaartmaatschappijen om nog naar Georgië te vliegen

Russische luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf 8 juli niet meer naar Georgië vliegen. Dat staat in een decreet dat de Russische president Vladimir Poetin vrijdag heeft ondertekend, een dag na de rellen tussen politie en manifestanten die protesteerden tegen de tussenkomst van een Russisch parlementslid in het Georgische parlement. Het decreet komt er volgens het Kremlin om veiligheidsredenen. “De nationale veiligheid van Rusland en de Russen moet beschermd worden tegen criminele en andere illegale handelingen”, klinkt het. Het is niet duidelijk hoe lang het verbod geldt. Vorig jaar reisden meer dan een miljoen mensen naar Georgië, aldus een regionale expert, die toevoegt dat het toerisme voor Georgië de belangrijkste industrie is.

Donderdag hadden betogers geprobeerd om het parlementsgebouw te bestormen. Ze eisten het ontslag van parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze, omdat hij volgens mediaberichten had toegelaten dat een Russische delegatie deelnam aan de plenaire zitting. Bij de rellen die tijdens het protest ontstonden, raakten zeker 240 mensen gewond.

De parlementsvoorzitter diende ondertussen zijn ontslag is, maar ook vrijdag kwamen nog duizenden mensen op straat. Ze eisen na het gewelddadige politieoptreden van donderdag ook het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Giorgi Gakharia.

De relaties tussen Rusland en Georgië zijn erg gespannen. In 2008 hebben beide landen nog een korte oorlog uitgevochten over het statuut van de regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië. De Georgische oppositiepartijen vrezen nu dat Rusland zijn invloed in de vroegere Sovjetrepubliek probeert uit te breiden. Maar Moskou heeft dat verwijt inmiddels al afgedaan als “anti-Russische hysterie”.

