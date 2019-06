Philippe Clement verwelkomt 26 spelers op eerste training Club Brugge

Club Brugge heeft deze voormiddag voor het eerst getraind in aanloop naar het nieuwe seizoen. Coach Philippe Clement verwelkomde 26 spelers op het Belfius Basecamp, het nieuwe oefencomplex van blauw-zwart in Westkapelle. Afgelopen dinsdag en woensdag stonden de medische testen op het programma. De nieuwe Brugse trainersstaf, met naast Clement ook assistenten Jonas Ivens, Johan Van Rumst en keeperstrainer Frederic De Boever, zag 19 spelers uit de A-kern en zeven beloften 1 uur en 45 minuten aan het werk. Stefano Denswil, Thibault Vlietinck en Dennis (met neusmasker) beperkten zich tot loopoefeningen.

Brandon Mechele en Hans Vanaken, die recent nog interlandverplichtingen hadden bij de Rode Duivels, sluiten begin juli aan op stage in het Nederlandse Garderen. Dion Cools en Siebe Schrijvers zijn nog actief met België op het EK U21. Marvelous Nakamba (Zimbabwe) en Krépin Diatta (Senegal) maken zich op voor de Africa Cup, die vrijdag van start gaat in Egypte. Jordi Vanlerberghe werd onlangs geopereerd aan een geklemde meniscus, hij liep de blessure op in een oefenwedstrijd met de nationale beloftenploeg. Vanlerberghe – terug na een uitleenbeurt bij KV Oostende – revalideert momenteel onder begeleiding van de Brugse medische staf.







In en rond het oefencomplex in Westkapelle vinden er momenteel werken plaats. Daarom zijn de trainingen vooralsnog niet toegankelijk voor supporters.

Zondag speelt de vicekampioen zijn eerste oefenwedstrijd in en tegen KFC Heist. Daarna volgen nog vriendschappelijke matchen tegen KM Torhout (29/06), Heracles Almelo (3/07), AZ Alkmaar (6/07), Lokomotiva Zagreb (12/07) en Union (15/07). Op 19 juli neemt blauw-zwart het in de Brugse Metten op tegen Sporting Lissabon, de laatste wedstrijd voor de start van de competitie. Club Brugge kent op 22 juli zijn tegenstander in de derde voorronde van de Champions League (begin augustus).

bron: Belga