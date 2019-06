Egan Bernal verstevigt leidersplaats met winst op Sankt Gotthardpass

De Colombiaan Egan Bernal (Team Ineos) heeft vandaag de zware zevende rit in de wielerronde van Zwitserland (WorldTour) op zijn naam geschreven. Hij kwam na 216,6 km, met start in Unterterzen, solo aan boven op de Sankt Gotthardpas. De 22-jarige Bernal zit nu wat steviger in het geel. De Zwitser Mathias Frank (AG2R La Mondiale) was de laatste overlever van een vlucht van acht renners. Hij werd door het groepje met de klassementsrenners gegrepen op 5,5 km van de top van de Sankt Gotthardpass, een col buiten categorie. De Spanjaard Enric Mas (Deceuninck-Quick.Step) demarreerde op 4,5 km van de streep. Bernal beende hem zo’n twee kilometer verder bij en reed daarna solo naar de zege.

Aan de finish had Bernal 23 seconden voorsprong op de Australiër Rohan Dennis (Bahrain Merida) en diens Italiaanse teamgenoot Domenico Pozzovivo. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) werd de eerste Belg op plaats zes op 34 seconden van Bernal.







In het klassement heeft Bernal nu 41 seconden voorsprong op Dennis. Benoot volgt als zesde op 1:19.

Morgen staat een individuele tijdrit over 19,2 km in Goms op het programma. Dat is zondag ook de start- en aankomstplaats van de negende en laatste etappe in deze 83e Ronde van Zwitserland, een bergrit over 101,5 km. De finale is evenwel vlak.

bron: Belga