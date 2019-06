Drie WorldTour-teams aan de start in derde editie Elfstedenronde

Zondag heeft in en rond Brugge de derde editie plaats van de Elfstedenronde. De start van deze categorie 1.1-wedstrijd zal gegeven worden op de Markt. Na 199 kilometer kennen we op de Buitenkruisvest de opvolger van de Brit Adam Blythe, die nu ook weer van de partij is. Met zijn team Lotto Soudal, Deceuninck – Quick-Step en UAE Team Emirates staan er drie WorldTour-ploegen aan de start in het Venetië van het Noorden. Om 11u45 wordt de officieuze start gegeven van de Elfstedenronde. Het peloton vertoeft dan nog een tijdje in de binnenstad om in Oostkamp de officiële start tegemoet te gaan. Via Wingene gaat het naar Tielt, Pittem, Ardooie, Izegem, Roeselare en Handzame om zo Ichtegem te bereiken. Daar wacht na 85 kilometer koers in de Fonteinstraat de eerste kasseizone, van twintig in totaal. Via Oudenburg, Jabbeke, Zuienkerke en Damme komt het peloton langs Brugge-Sint-Pieters op de Buitenkruisvest waar na 136,5 kilometer wedstrijd nog eens vier plaatselijke ronden volgen van elk 15,6 kilometer. Daarin zijn telkens de kasseizones van de Damsevaart, de Brieversweg en de Moerkerkse Steenweg in opgenomen.

Vorig jaar ging de eindzege er naar Adam Blythe. De Brit haalde het na een massasprint van de Nederlander Coen Vermeltfoort en de Fransman Hugo Hofstetter. Timothy Dupont werd toen zevende en beste Belg.







De kans dat het ook dit jaar op een massasprint uitdraait, is groot. Bij Lotto Soudal rekenen ze vooral op uittredend kampioen Blythe, maar ook Bruggeling Jens Keukeleire komt er aan de start. Bij Deceuninck – Quick-Step staat alles in het teken van de Nederlander Fabio Jakobsen en Zdenek Stybar. De snelle Jasper Philipsen topt dan weer bij UAE Team Emirates, bij Cofidis maakt Nacer Bouhanni de dienst uit en Tim Merlier is erbij voor Corendon-Circus. Ook de snelle Fransman Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) is van de partij, net als Kenny Dehaes (Wallonie-Bruxelles) en Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert).

