Limburgers leren hoe ze drugslabo’s kunnen herkennen

In Limburg hebben burgers – zowel van buurtinformatienetwerken als WhatsApp-groepen – dinsdagavond geleerd hoe ze drugslabo’s of drugsdumping kunnen herkennen. Zo leerden de aanwezigen via een geurtafel met staaltjes de typische geur van verschillende soorten drugs kennen.

De studieavond over de gevaren van drugsproductie is een initiatief van het parket Limburg en de provincie Limburg. De studieavond focuste op de signalen die kunnen wijzen op een drugslabo of drugsdumping, hoe burgers dergelijke locaties kunnen herkennen en hoe ze vervolgens moeten handelen. Samenwerkingen met burgers zijn volgens het parket Limburg van groot belang in de strijd tegen drugsnetwerken en illegale dumpingen.

“Buurtinformatienetwerken en WhatsApp-groepen zijn begaan met de veiligheid. Burgers zijn de ogen en oren van de gemeenten en hun informatie kan van cruciaal belang zijn”, zegt Carine Buckens van het parket. “Politie en parket willen de strijd aangaan, maar kunnen dat niet alleen. Een melding van een burger kan enorm belangrijk zijn voor een onderzoek.”

De meest voorkomende drugs in Limburg en de grensregio met Nederland zijn cannabis, amfetamine, MDMA, metamfetamine en cocaïne. Dit jaar werden al zes labo’s ontdekt in Limburg. Daarnaast is het aantal illegale dumpingen van chemisch afval het voorbije jaar in Limburg sterk toegenomen, maar ook de hoeveelheid drugsafval wordt steeds groter.

Volgens Parket Limburg is de maatschappelijke kost van drugs dan ook zeer hoog, aangezien er ernstige risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het milieu zijn.

Het Limburgse parket heeft sinds 17 april een anoniem drugsmeldpunt voor meldingen van verdachte signalen die kunnen wijzen op drugslabo’s en dumpingen in de provincie.