Zeventien mensen gedood bij aanval in noorden van Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeventien mensen gedood bij een jihadistische aanval op Béléhédé, een plaats in de provincie Soum. Dat heeft de Burkinese minister van Defensie, Chériff Sy, woensdag gezegd. “In de nacht van 18 op 19 juni voerde een gewapende terreurgroepering een aanval uit op de burgerbevolking in het dorp Béléhédé. Bij die aanval vielen 17 doden”, aldus de minister in een communiqué. De regio werd door de veiligheidsdiensten onmiddellijk uitgekamd, luidde het. De minister riep de bevolking op om “waakzaam” te zijn en “elk verdacht geval” aan te geven.

In Burkina Faso, buurland van het onstabiele Mali en Niger, zijn sinds vier jaar jihadisten actief, die steeds vaker dodelijke aanvallen uitvoeren. Volgens een telling van het Franse persagentschap AFP kwamen daarbij tot hiertoe al meer dan 420 mensen om het leven.

Sinds begin 2019 ziet ook de provincie Soum zich geconfronteerd met een toename van gewapende aanvallen. Daarbij komen nog de vele intercommunautaire conflicten, veelal aangewakkerd door het jihadistisch geweld. Op 9 juni werden bij een aanslag op Arbinda, eveneens in het noorden van het land, 19 mensen gedood. En begin april kostte een aanval van jihadisten, gevolgd door confrontaties tussen verschillende gemeenschappen, het leven aan 62 personen.

Bron: Belga