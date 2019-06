Twee extra Kamerleden in Nederlandse taalgroep

De Nederlandse taalgroep in de Kamer groeit van 87 naar 89 leden. Twee Kamerleden die in Brussel zijn verkozen, Tinne Van der Straeten (Groen) en Maria Vindevoghel (PVDA), hebben de eed immers eerst in het Nederlands afgelegd. De taalgroepen zijn belangrijk bij het stemmen van bijzondere wetten. Die moeten niet alleen met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd, maar ook met een meerderheid in elke taalgroep.

Nu er twee extra 'Nederlandstalige' Kamerleden zijn, zijn er 45 stemmen nodig voor een meerderheid in de Nederlandse taalgroep.







Met “Ik zweer d’observer la grondwet”, probeerde PVDA-Kamerlid Vindevoghel buiten de taalgroepen te blijven, maar het reglement laat dat niet toe. Bij een nieuwe poging legde ze de eed eerst in het Nederlands af.

Heel wat parlementsleden leggen overigens de eed af in de twee of drie landstalen. Christian Leysen (Open Vld) deed dat zelf “uit hoffelijkheid” eerst in het Duits. Maar omdat hij op de Antwerpse lijst verkozen is, behoort hij automatisch tot de Nederlandse taalgroep.

