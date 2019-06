Vlaams Belang zou een pak commotie kunnen voorkomen indien het vandaag iemand anders zou afvaardigen om in de plaats van Dries Van Langenhove naast Kamervoorzitter Patrick Dewael te zitten tijdens de installatievergadering. Dat zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, die vindt dat de inverdenkingstelling van Van Langenhove “niet niks” is. Zijn Vlaams Belang-collega Barbara Pas is niet van plan op de suggestie in te gaan. Verschillende Franstalige partijen zien het niet zitten dat Van Langenhove straks een prominente rol speelt tijdens de eerste vergadering van de Kamer na de verkiezingen. De oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden werd eerder deze week in verdenking gesteld voor vermeende inbreuken op de antiracismewet, de antidiscriminatiewet en de wapenwet. Maar bij de installatievergadering van de Kamer nemen de twee jongste parlementsleden plaats naast de voorzitter, en daar hoort Van Langenhove bij.

Verherstraeten wil de rol van dat duo niet overroepen – het is per slot van rekening een ceremoniële zitting. “Much ado about almost nothing”, luidt het, met speciale aandacht voor de ‘almost’. Een inverdenkingstelling is uiteraard geen veroordeling, maar de feiten die Van Langenhove worden aangewreven zijn ook “niet niks”, vindt de CD&V’er in De Ochtend. Daarom zou het geen slechte zaak zijn mocht Vlaams Belang iemand anders naar voren schuiven.







“Ik heb daar geen seconde aan gedacht”, reageert zijn evenknie Barbara Pas op Radio 1. “Wij passen het reglement toe. Het circusgehalte is niet te danken aan Dries Van Langenhove, maar aan de buitensporige reacties van de Franstalige linkerzijde. Wij gaan ons niet laten intimideren”.

Het is overigens niet uitgesloten dat beide fracties de kandidatuur van Valerie Van Peel (N-VA) voor het Kamervoorzitterschap zullen steunen. De steun van Vlaams Belang heeft de N-VA’ster al op zak; bij CD&V beslist de fractie deze middag. Toch vindt Verherstraeten het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. En vijf jaar geleden kreeg die ook de steun van CD&V.

Dat was toen Siegfried Bracke, die de duimen moest leggen voor Patrick Dewael (Open Vld) en pas na de regeringsvorming voorzitter werd. Opvallend: Barbara Pas vindt dat André Flahaut (PS) een betere Kamervoorzitter was dan Bracke. Sommigen suggereren dat de PS Flahaut opnieuw naar voren zou schuiven als kandidaat, maar dat wordt niet bevestigd in PS-kringen. Bovendien is Flahaut vandaag nog minister in de Franse gemeenschap.

bron: Belga