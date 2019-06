Klimaatcoalitie vraagt dat parlement niet wacht met klimaatambitie tot er een regering is

De Klimaatcoalitie heeft de nieuw verkozen Kamerleden in een brief gevraagd om niet te wachten tot de federale regeringsonderhandelingen afgerond zijn om te werken aan de klimaatuitdagingen. De coalitie heeft de brief deze middag, voor aanvang van de installatievergadering, in de Kamer afgegeven. “Los van de politieke strekkingen moeten we samenwerken om de uitdagingen van onze toekomst aan te gaan”, klinkt het bij de Klimaatcoalitie, een nationale vzw die 71 organisaties uit het Belgische middenveld groepeert. De brief, die ook aan de regionale parlementsleden zal worden overgemaakt, vraagt de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te versterken.

bron: Belga