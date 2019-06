Jupiler Pro League – Cercle Brugge-voorzitter Schotte: “Nu komt etappe van de waarheid”

Volgens Cercle Brugge-voorzitter Frans Schotte staat zijn Vereniging voor een erg belangrijk seizoen, “de etappe van de waarheid”. Dat liet hij donderdag optekenen bij de voorstelling van de nieuwe Cercle Brugge-coach Fabien Mercadal. Begin mei 2017 werd Cercle Brugge overgenomen door AS Monaco. “We wilden zo snel mogelijk naar de Jupiler Pro League promoveren. Daarna mikten we op een rustig seizoen in 1A. Ook dat is gelukt, al was het seizoenseinde wat minder”, stelde Schotte. “Dit jaar willen we beter doen. Nu komt de etappe van de waarheid. AS Monaco heeft steeds meer vertrouwen in Cercle. Nu gaan we proberen waarde te creëren. We willen de beste jongeren van Monaco hierheen halen. Vorig seizoen hadden we eigenlijk geen spelers die naar een hoger niveau zijn gegroeid. Nu gaan we betere spelers hebben, zowel van Monaco als van elders. En veel van die spelers zullen van Cercle zijn, je kan niet alleen maar werken met spelers die op uitleenbasis komen.”

“We zullen teleurgesteld zijn als we niet in de linkerkolom eindigen. Daarvoor hebben we de staf, en daarvoor zullen we ook de spelers halen. Maar niet te veel, we willen geen te ruime kern zoals vorig seizoen met als gevolg veel ontevreden spelers. We gaan voor minder, maar betere spelers.”

Een belangrijke rol in die staf is weggelegd voor kersvers coach Fabien Mercadal. “We moesten iemand vinden die in onze cultuur paste en die anderen kan aansturen. Bovendien is Fabien ook ambitieus”, zei sportief directeur François Vitali. “Ik ken Fabien al even. Niet alleen door zijn trainerscarrière, hij kwam bij Lille indertijd voor zijn trainersopleiding (Vitali is voormalig hoofd opleidingen en scouting bij Lille, nvdr.). Ik ben blij dat ik nu met hem kan samenwerken.”

Cercle Brugge verkocht al een kleine 2.000 abonnementen voor het komend seizoen. Vorig seizoen had de Vereniging 5.300 abonneehouders. “In 1B waren er voor een thuiswedstrijd van Cercle Brugge gemiddeld ongeveer 2.000 toeschouwers. Maar de finale van 1B werd bijgewoond door 15.000 fans. Dat wil zeggen dat er veel volk komt wanneer we matchen winnen. Dus moeten we ervoor zorgen dat dat het geval is”, eindigde Vitali.

bron: Belga