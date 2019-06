Twee nieuwe types mensen ontdekt: ‘duttertype’ en ‘namiddagtype’

Naast de ochtend- en avondmensen bestaan er nog twee andere chronotypes bij mensen: het ‘dutterstype’ – mensen die vooral voor en na de lunchpauze een dipje in alertheid kennen – en het ‘namiddagtype’ dat net rond het middaguur het minst slaperig is. Dat leert nieuw wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel, het Brugmann Ziekenhuis en de Russian Academy of Sciences, meldt de VUB.

Voor dit onderzoek peilden prof. dr. Olivier Mairesse, prof. dr. Nathalie Pattyn en Nele Marcoen van de onderzoeksgroep Brain, Body and Cognition (BBCO) aan de VUB via een online enquête bij 1.305 mensen naar hun slaapgewoontes en hun niveau van slaperigheid doorheen de dag. Om dat te bepalen, kregen de deelnemers verschillende willekeurige tijdstippen te zien tijdens de bevraging en werden ze telkens gevraagd om aan te geven hoe slaperig ze zich (denken te) voelen op die specifieke momenten.

Net voor de middag pieken







Op basis hiervan konden de onderzoekers vier verschillende patronen of chronotypes onderscheiden. Er is het ochtendtype, dat aangeeft zich het minst slaperig te voelen aan het begin van de dag. Ook gekend is het avondtype, dat in tegenstelling tot ochtendmensen net zeer laat op de dag alerter is. Voor het eerst ontdekten de onderzoekers de zogenaamde ‘dutters’, die vooral tussen 14 en 16 uur slaperig zijn en ’s ochtends en ’s avonds op hun actiefst zijn. Tot slot is er ook nog het ‘namiddagtype’, dat net vlak voor de middag tot vlak voor de avond het meest alert is.

Nuttig voor bedrijven en blokperiode

Het bewijs voor het bestaan van meer dan twee chronotypes is niet alleen wetenschappelijk interessant, maar kan ook een verschil betekenen in het dagelijkse leven, want het kan helpen onze werk- of studeertijd te gaan inplannen op de momenten waarop wij het minst slaperig en dus meest productief zijn. “Concreet betekent dit dat bedrijven hun shifts of ploegen kunnen invullen met werknemers wiens chronotype het best overeenstemt met de periode van die shift. Of werknemers meer autonomie te geven zodat ze kunnen werken tijdens hun piekmomenten. Het is natuurlijk ook interessant voor de studenten die momenteel volop in de examens zitten. Kies dus het ritme dat voor jou het beste werkt, dat zal je motivatie en productiviteit ten goede komen”, geeft prof. dr. Olivier Mairesse mee.