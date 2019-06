Louis Vuitton-baas mag zich derde hectomiljardair ter wereld noemen

De exclusieve club van hectomiljardairs mag een nieuw lid verwelkomen. Het vermogen van de Franse zakenman Bernard Arnault heeft de grens van 100 miljard dollar (88 miljard euro) bereikt. Daarmee is hij de eerste Europeaan die Amazon-topman Jeff Bezos (119 miljard dollar) en Microsoft-oprichter Bill Gates (106 miljard dollar) vergezelt.

Hectomiljardairs zijn een zeldzame soort. Lange tijd zetelden enkel Amazon-baas Jeff Bezos en Microsoft-stichter Bill Gates in het clubje van mensen die een vermogen van meer dan 100 miljard dollar hebben vergaard. Zij hebben elk een kapitaal van respectievelijk 119 miljard dollar (105 miljard euro) en 106 miljard dollar (93 miljard euro) achter hun naam staan. Nu mag er een derde naam aan het lijstje worden toegevoegd. Volgens de lijst van Bloomberg Billionaires heeft de 70-jarige Fransman Bernard Arnault sinds kort als enige Europeaan een geschat vermogen van 100 miljard dollar.

Louis Vuitton







Arnault is de topman van het Franse Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), het grootste conglomeraat van luxeproducten ter wereld. Bloomberg becijferde dat de zakenman bijna de helft van het LVMH-imperium in handen heeft. Het bedrijf is niet enkel actief in de modewereld, maar investeert ook aanzienlijke bedragen in onder meer horloges, cognac en champagne. Het fortuin van de Fransman nam toe dankzij de snel stijgende koers van de LVMH-aandelen die momenteel op een recordhoogte staan. Dat heeft het familiebedrijf voornamelijk te danken aan de Chinese consument die de luxeproducten massaal aankoopt.

Belgische identiteit

Arnault mag dan wel een vermogen hebben van twaalf cijfers, toch geeft de Fransman liefst zo weinig mogelijk af aan de staat. In 2012 probeerde hij zelfs de Belgische nationaliteit aan te vragen om aan de Franse belastingdruk te ontsnappen. Dat nieuws ontketende een storm van kritiek waardoor onze autoriteiten een kijkje gingen nemen in zijn Belgische bedrijven. Daar vloeide uiteindelijk geen zaak uit voort, maar het zorgde er wel voor dat Arnault zijn Belgische avontuurtje liet varen.