Gers Pardoel verslaafd aan designerkleding: “Soms geef ik er een paar duizend euro per maand aan uit”

De Nederlandse rapper Gers Pardoel heeft toegegeven dat hij enorm veel geld spendeert aan luxe merkkleding. Dat deed hij al in zijn studentenjaren.

Gers Pardoel verdient zijn – stevige – boterham als rapper en is ook in België behoorlijk populair. Zo toonde hij zijn muzikale creativiteit twee jaar geleden in het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’ en heeft nagenoeg elke Vlaming het nummer ‘Ik neem je mee’ al eens verwelkomd in zijn gehoorgangen.

Vette zonnebril







De 38-jarige muzikant houdt al sinds zijn tienerjaren van designerkleding. Zijn studiefinanciering ging nagenoeg volledig naar kleding van luxemerken zoals Miu Miu en Prada. En die obsessie is nog lang niet verdwenen. “Ik heb altijd van mooie kleren gehouden. Soms geef ik duizend euro per maand uit aan kleren, soms een paar duizend. Eén keer zag ik na een uitverkochte show op straat een gast met een vette zonnebril van Supreme, ik schat de winkelprijs op 300 euro. Ik liep naar hem toe, nog helemaal in mijn ik-ben-de-shit-vibe en bood 500 euro voor die bril, want ik moest en zou ‘m hebben. Tuurlijk ging hij akkoord”, vertelt hij in het tijdschrift Beau Monde.

Gers Pardoel is vanaf 26 juni te horen bij MNM. Vijf weken lang zal hij daar ‘Sing Your Song Deluxe’ presenteren, samen met Brahim Attaeb.