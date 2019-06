Zestien burgers gedood bij aanvallen in Syrië

Zeker zestien burgers zijn omgekomen bij luchtaanvallen van Syrische regeringstroepen boven rebellengebied in het noordwesten van het land. Dat heeft een Britse observatiegroep gemeld.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zei dat er elf burgers gedood werden in Benin in het zuiden van Idlib. Vier anderen kwamen om in Jabal al Zawya en een in Tarmal. Bij idlib waren ook vijftig mensen gewond geraakt. Velen waren er erg aan toe. Elf rebellen waren gesneuveld in het noorden van de stad Hama, waar veel rebellen zich ophouden.

Volgens het Observatorium zijn er in Idlib en Hama sinds het einde van de maand april zeker 463 burgerdoden gevallen, onder wie 110 kinderen.

Bron: Belga