Van Emden wint proloog, Jumbo-Visma bezet volledig podium

Jos van Emden (Jumbo-Visma) heeft vandaag in Yerseke de proloog in de ZLM Tour (cat. 2.1) gewonnen. De Nederlander legde het 6,8 kilomter lange parcours twee seconden sneller af dan zijn ploegmaten Mike Teunissen en Tony Martin. De proloog vond plaats in het Zeeuwse Yerseke, over vlakke, veelal rechte wegen en zonder ook maar enige hoogtemeters te overbruggen. Voer voor hardrijders dus en het was Van Emden die na tal van tweede en derde plaatsen in tijdritten de voorbije maanden, zijn eerste zege boekte sinds zijn tijdritoverwinning in de Giro van 2017. Ook in het verleden bracht de Nederlander al twee keer de proloog in de ZLM Toer op zijn naam. In 2018 vond de wedstrijd niet plaats, het jaar daarvoor bracht José Gonçalves de wedstrijd op zijn naam, voor Primoz Roglic en Laurens De Plus.

bron: Belga