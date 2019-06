Jupiler Pro League – Fransman Fabien Mercadal is nieuwe trainer Cercle Brugge

Fabien Mercadal is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Dat maakte de vereniging woensdag bekend. De 47-jarige Fransman tekende voor twee seizoenen. Mercadal was ook vorig jaar al in beeld bij Cercle, maar hij koos toen voor Caen. Met die club kon hij de degradatie naar de Ligue 2 niet vermijden. Eerder was Marcadal in Frankrijk in de lagere regionen bij Gap (2005-2008), Duinkerke (2012-2016), Tours (2016-2017) en Paris FC (2017-2018) aan de slag. Bij Cercle volgt hij zijn landgenoot Laurent Guyot op. Guyot werd afgelopen seizoen vier speeldagen voor het einde ontslagen. Assistent-trainer José Jeunechamps nam het voorlopig over.

bron: Belga