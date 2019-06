EK U21 (m) – Wout Faes baalt van uitschakeling: “Dubbel jammer omdat we op het niveau van Spanje zaten”

Ook bij Wout Faes heerste grote ontgoocheling woensdagavond na de 2-1 nederlaag tegen Spanje tijdens de tweede groepswedstrijd op het EK U21. Door die nederlaag zijn de Belgen uitgeschakeld. “En dat is enorm zuur”, liet Faes noteren. “We hebben vandaag getoond dat we bij een topland als Spanje ons wagonnetje konden aanhaken.” “De uitschakeling is heel teleurstellend omdat ze er komt tegen een heel sterk Spanje”, begon de centrale verdediger. “Ik vind dat we een heel goede wedstrijd spelen, maar in de laatste minuut slikken we de beslissende tegentreffer. We hebben vandaag een reactie getoond na de nederlaag tegen Polen. Als we hier nu zwaar verloren hadden, wisten we dat dit een stapje te hoog was. Maar dat was het niet. We konden aanpikken bij Spanje.”

“We wisten dat dit een heel andere match zou worden”, vervolgde Faes. “Dit is een heel goed voetballende ploeg. Ze hebben ook veel kansen gehad, maar ook wij hadden op het einde de mogelijkheiden om te winnen. We missen onze kansen dan weer. Dat is efficiëntie. De coach heeft het ons voor de match ook gezegd. Dit moeten we meenemen naar de toekomst.”

bron: Belga