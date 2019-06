Egypte verwijt VN dat ze dood van Morsi willen “politiseren”

Egypte heeft de Verenigde Naties er vandaag van beschuldigd dat ze de dood van Mohamed Morsi willen “politiseren”. Het mensenrechtenbureau van de VN vroeg gisteren een “nauwgezet en onafhankelijk” onderzoek naar het overlijden van de voormalige islamistische president. In een mededeling verwierp de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ahmed Hafez, het verzoek van de VN “in de krachtigste bewoordingen”, zeggend dat het om een “moedwillige poging” ging “om een natuurlijk overlijden te politiseren”. De ex-president stierf midden in een zitting voor de rechtbank.

“Elke plotse dood in detentie moet gevolgd worden door een snel, onpartijdig, minutieus en transparant onderzoek door een onafhankelijk orgaan, om de doodsoorzaak op te helderen”, had Rupert Colville, woordvoerder van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten, gezegd.







Mohamed Morsi zat sinds bijna zes jaar in de gevangenis en werd in afzondering vastgehouden toen hij overleed. Maandag bezweek hij toen hij aan het woord was voor de rechtbank en kon hij niet meer gereanimeerd worden.

“Aangezien oud-president Mohammed Morsi op het moment van zijn dood door de Egyptische autoriteiten werd vastgehouden, is het de verantwoordelijkheid van de staat na te gaan of hij menselijk behandeld werd en of zijn recht op leven en op verzorging nageleefd werd”, zei Colville.

In maart 2018 had een Britse onafhankelijke commissie onder leiding van het conservatieve parlementslid Crispin Blunt aan de kaak gesteld dat de ex-president, die aan nierinsufficiëntie leed, 23 uur per dag in afzondering zat.

Bron: Belga