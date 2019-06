Indische “Houdini” verdrinkt na mislukte goocheltruc in water

Het lichaam van de Indische goochelaar Chanchal Lahiri is aangespoeld op de oevers van de Hugli, een rivier in het oosten van India. Lahiri, beter bekend onder zijn artiestennaam Mandrake, wilde een Houdini-achtige ontsnappingstunt in een zijstroom van de Ganges doen, maar dat werd dus een Afganges.

De man liet zich zondag geboeid met touw en kettingen de Ganges inzakken om zichzelf te bevrijden. Sinds dat moment was Lahiri niet meer gezien. De 42-jarige illusionist was een bekend persoon in India.







Mandrake werd volledig vastgebonden met touwen en kettingen en voer met een boot naar het breedste punt van de Hugli-rivier. Die is ter hoogte van de Golf van Bengalen maar liefst 32 kilometer breed. Daar liet een kraan hem zakken, zodat hij kon ontsnappen en naar de oever kon zwemmen.

“Tragisch indien het niet lukt”

Voorafgaand aan zijn stunt zei hij dat het “magie” zou zijn als hij zichzelf kon bevrijden en “tragisch” indien de stunt zou mislukken.

Het is overigens niet de eerste keer dat de illusionist deze truc deed. 21 jaar geleden, op negentienjarige leeftijd deed hij ongeveer hetzelfde. Hij liet zich in een plastic kist vol gaten naar de bodem zakken. Toen liep het wel goed af.