Patrick Shanahan blijft niet aan als Amerikaanse defensieminister

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Mark Esper aangesteld als nieuwe minister van Defensie ad interim. De huidige interim-minister, de 56-jarige Patrick Shanahan, heeft laten weten dat hij het ambt niet langer wil bekleden, zo meldde Trump vandaag via Twitter. Shanahan was sinds januari aan de slag als interim-minister, nadat defensieminister Jim Mattis in december was opgestapt uit protest tegen het beleid van Trump in Syrië. In mei droeg Trump Shanahan voor om definitief benoemd te worden.

“Interim-minister van Defensie Patrick Shanahan, die fantastisch werk heeft geleverd, heeft besloten om niet voort te gaan met zijn benoemingsproces zodat hij meer tijd heeft voor zijn familie”, tweette Trump vandaag echter. “Ik bedank Pat voor zijn uitstekende dienst.”







De opvolger van Shanahan wordt de 56-jarige Mark Esper. Hij is sinds november 2017 de “Secretary of the Army”, de hoogste civiele ambtenaar binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie. “Ik ken Mark en ik heb er geen twijfel over dat hij fantastisch werk zal leveren!”, aldus nog Trump.

Bron: Belga