Ibrahim Afellay gaat opnieuw voor PSV voetballen

Ibrahim Afellay heeft een contract voor een seizoen ondertekend bij PSV. Dat bevestigt de Nederlandse topclub vandaag op zijn website. De 33-jarige Afellay was in maart al teruggekeerd naar de lampenclub, met de bedoeling er te werken aan zijn herstel na diverse blessures. De Nederlandse winger kon het bestuur overtuigen en gaat dus opnieuw voetballen voor de club waarmee hij tussen 2004 en 2011 vier keer landskampioen werd.

“Na jaren met veel tegenslag is het hartstikke mooi om juist bij PSV deze kans te krijgen”, zegt Afellay, die na zijn vertrek uit Eindhoven voor Barcelona, Schalke, Olympiacos en Stoke speelde. “Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan.”







Mark van Bommel, coach van PSV, is blij met de komst van Afellay. “Ibi heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft. En hij brengt een flinke dosis ervaring mee.”

John de Jong, technisch manager van PSV, vult aan. “Ibi heeft een hele zware tijd achter de rug, maar is inmiddels fysiek weer in orde. Hij heeft onder begeleiding van één van onze fysio’s maandenlang keihard gewerkt om fit te worden. Bij PSV onder-19 heeft hij vervolgens de groepstraining opgepakt en ook dat ging prima. Hij is nu toe aan de volgende stap en dat is trainen en spelen met een A-selectie. Ibi is een van ons en nog steeds een voetballer met veel kwaliteiten. Het is dus logisch dat wij hem deze kans bieden. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken en daarom hebben we ook een optie in het contract opgenomen.”

Afellay speelde tussen 2007 en 2016 53 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin zeven doelpunten. Hij maakte (als invaller) deel uit van de kern die op het WK in 2010 de finale haalde tegen Spanje.

bron: Belga