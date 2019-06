Geraint Thomas geeft op in Ronde van Zwitserland na zware valpartij in vierde etappe

Geraint Thomas (Team Ineos) heeft vandaag moeten opgeven in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland (WorldTour). Op iets minder dan dertig kilometer voor het einde van een etappe over 163,9 kilometer tussen Murten en Arlesheim was de 33-jarige Welshman betrokken bij een zware valpartij waarbij hij vooral schade aan de rechterschouder leek te hebben opgelopen. Meteen na de crash werd hij bijgestaan door de artsen van Team Ineos, meer informatie is er momenteel nog niet en dus is het ook nog onduidelijk of zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk, die begin volgende maand van start gaat in Brussel, in het gedrang komt. Vorig jaar won hij de Tour voor de eerste keer in zijn carrière.

Eerder moest zijn ploegmaat Chris Froome na een zware valpartij al een kruis maken over zijn Tourplannen. Achter de naam van de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb) staan heel wat vraagtekens.







Bron: Belga