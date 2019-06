“Geen prominente rol voor Van Langenhove tijdens installatievergadering Kamer”

Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi wil niet dat Vlaams Belang-verkozene Dries Van Langenhove donderdag een prominente rol krijgt tijdens de installatievergadering van de nieuwe Kamer. Die wordt voorgezeten door Patrick Dewael (Open Vld), het Kamerlid met de meest anciënniteit, maar als een van de twee jongste parlementsleden zou Van Langenhove Dewael flankeren. Zijn inverdenkingstelling wegens vermeende inbreuken op onder meer de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, dreigt het imago van de Kamer nog verder te bezoedelen, zegt Khattabi vandaag in een gesprek met Belga. Van Langenhove werd gisteren verhoord in kader van het onderzoek rond Schild en Vrienden. Volgens het parket Oost-Vlaanderen werd hij formeel in verdenking gesteld, en dat drie dagen voor de installatievergadering van de Kamer, waar dus een prominente – of op zijn minst een zeer zichtbare – rol voor Van Langenhove weggelegd is.

Maar als het van Ecolo afhangt, komt het niet zover. “Met deze inverdenkingstelling wordt het stilaan onaanvaardbaar. We kunnen onze instelling niet nog eens laten bevuilen”, zegt covoorzitter Khattabi. Ze brengt in herinnering dat Van Langenhove onder voorwaarden is vrijgelaten, en dat een van die voorwaarden erin bestaat dat hij een geleid bezoek moet brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen.







Khattabi vraagt aan de democratische partijen in het parlement en aan de leden van het bureau van de uittredende Kamer om te vermijden dat Van Langenhove donderdag naast voorzitter Dewael mag plaatsnemen.

bron: Belga