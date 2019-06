EU-lidstaten blokkeren toetredingsgesprekken met Balkanlanden

Ondanks een positief advies van de Europese Commissie zal de Europese Unie nog geen toetredingsonderhandelingen starten met Albanië en Noord-Macedonië. Die vrees zagen beide landen vandaag bewaarheid worden op een bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken in Luxemburg. De ministers konden vandaag niet zoals voorzien het licht op groen zetten. Vooraf hadden Frankrijk, Nederland en Denemarken bedenkingen geuit bij de ontoereikende vooruitgang in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad in beide landen, en dan vooral in Albanië. Ook Duitsland kon niet instemmen, omdat het groene licht van het parlement vooralsnog ontbreekt.

Vooral voor Noord-Macedonië is het uitstel zuur. Het kleine Balkanland veranderde begin dit jaar zijn naam van Macedonië naar Noord-Macedonië om een oud geschil met Griekenland op te klaren. Griekenland stelde jarenlang zijn veto tegen een toetreding van het land omdat een Noord-Griekse provincie eveneens Macedonië heet en Athene territoriale aanspraken van Skopje vreesde.







President Stevo Pendarovski eiste in een interview met het Duitse persbureau dpa dat de beslissing over Noord-Macedonië wordt losgekoppeld van die van Albanië. “Het kan niet zo zijn dat een land gestraft wordt voor de problemen van een ander land”, klaagde Pendarovski.

Een definitieve beslissing zal nu ten vroegste in oktober genomen worden. Bevoegd eurocommissaris Johannes Hahn riep de lidstaten alvast op om hun engagementen na te komen. “Enkel met een geloofwaardig beleid zal het ons lukken om het hervormingsproces in de Westelijke Balkan te bevorderen en onze invloed in de regio te behouden.”

Bron: Belga