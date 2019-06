Egyptische ex-president Morsi begraven in Caïro

De Egyptische ex-president Mohamed Morsi is vandaag begraven in Caïro. Dat heeft een van zijn advocaten gezegd. “Hij is begraven in Medinat Nasr, in het oosten van Caïro, in aanwezigheid van zijn familie”, aldus advocaat Abdelmoneim Abdel Maksoud.

Morsi heeft gisteren een rechtbank vijf minuten toegesproken vooraleer hij buiten bewustzijn raakte. Het vroegere staatshoofd overleed op weg naar het ziekenhuis.







Morsi werd – na dictator Hosni Moebarak en de Arabische lente in 2011 – in 2012 de eerste verkozen president van Egypte maar werd in 2013 door het leger uit zijn ambt gezet. Daaraan was massaal protest voorafgegaan.

Bron: Belga