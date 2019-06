Jean-Claude Van Damme laat zich regisseren door… jou

Jean-Claude Van Damme maakt zijn comeback op het Belgische scherm. Ditmaal niet in een film of televisiereeks, maar in een reclamespot voor het telecombedrijf Orange. Hoe het clipje er zal uitzien, wordt bepaald door het publiek.

“Goeiendag, bonjour. Orange laat je kiezen wat er in de volgende spot gaat gebeuren met mij, JCVD”, kondigt Jean-Claude Van Damme in het Engels aan in een nieuwe clip van Orange. Het telecombedrijf wil de consument in de toekomst een zo breed mogelijk keuzepakket aanbieden waarbij de inbreng van de klant toeneemt. Om hun visie te promoten schakelde Orange niemand minder dan Jean-Claude Van Damme in.







Wat de “Muscles from Brussels” precies zal moeten doen in de mediacampagne, ligt in handen van het Belgische publiek. Van 17 tot en met 30 juni kan iedereen een voorstel doen om het script van de reclamespot mee te schrijven. Mag Van Damme zijn befaamde karatebewegingen bovenhalen of moet hij een passief personage spelen? Speelt hij de rol van een brandweerman of van een poetshulp? Aan opties geen gebrek. Het eindresultaat krijgen we deze zomer in de media te zien.

Walk of Fame

De geboren Brusselaar is al meer dan twintig jaar aan de slag in Hollywood. In de jaren 90 bereikte de carrière van de acteur haar absolute hoogtepunt. Zo was hij het uithangbord van actiefilms zoals ‘Hard Target’ en ‘Timecop’. Vorig jaar kreeg Van Damme zijn eigen ster op de zeedijk van Oostende, de Belgische Walk of Fame. Hij was toen eregast op het filmfestival van Oostende en kwam er zijn Franse actiethriller ‘Lukas’ promoten.