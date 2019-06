Politie Brussel: fijne werksfeer en boeiende functies

François Van Laeken werkt bij de Brusselse politie en is heel tevreden over de inhoud van de job en de loopbaanmogelijkheden.

«Het geeft veel voldoening om na een werkdag het gevoel te hebben dat je iets nuttig hebt bijgedragen aan de samenleving», zegt François Van Laeken (33). Hij is sinds tien jaar interventie-inspecteur bij de politie in Brussel Hoofdstad Elsene. Op zijn dienst zijn de opdrachten heel uiteenlopend, zoals zorgen voor een goed verloop van evenementen en manifestaties. «Zowat elke dag ziet er anders uit en vind ik heel fijn.» Hij geeft ook aan dat er binnen de politie heel veel variatie is. Er is de buurtpolitie, er is de interventie-eenheid, er zijn preventie-adviseurs, er is de verkeersdienst enzovoort.

Flexibele loopbanen







«Je kan vlot van de ene functie naar de andere overstappen en dat maakt het heel aantrekkelijk. Zowel verticale als horizontale mobiliteit is mogelijk. Sommige jobs hebben een gevarieerd uurrooster, andere eerder vaste uren. Bij het kiezen van een dienst kan je rekening houden met je gezinsleven of andere activiteiten. Je kan horizontaal switchen met behoud van je graad. Om de zes jaar zijn er interne examens om een verhoging van graad te krijgen. Je diploma speelt daarbij geen rol, wel de ervaring.» Bij de politie zijn er geregeld vacatures, momenteel is er vooral vraag naar Nederlandstalige collega’s. «Misschien schrikt Brussel sommigen af. Maar ik hoor vaak van nieuwe collega’s dat ze blij zijn dat ze de stap gezet hebben. Ook de prettige werksfeer wordt geapprecieerd.»

Verrijking

Werken in Brussel is een hele uitdaging. Er zijn veel culturele en religieuze gemeenschappen. Die vind je terug in de verschillende wijken, denk bijvoorbeeld aan Matongé. In het centrum van Brussel tref je een heel andere populatie: er zijn veel kantoren, er zijn de toeristen. «Ik vind het heel verrijkend om in Brussel te werken en elke dag met andere mensen contact te hebben.»