Op zoek naar een job? Creatief solliciteren doe je zo

Als je al even op zoek bent naar een job, weet je hoe moeilijk het is om de aandacht van een werkgever te trekken. Dat is op zich niet verbazend, want vaak krijgt een bedrijf tientallen, zo niet honderden cv’s en motivatiebrieven binnen. De truc is dus om op te vallen in de kudde. Met deze tips lukt dat zeker.

Portfolio

Solliciteer je voor een ietwat creatieve job, dan is het handig om een portfolio te maken. Dat hoeft niet per se op papier te zijn. Heb je weleens gedacht aan een website? Of een portfolio in magazinevorm, inclusief voorwoord (van jezelf natuurlijk) en eventuele «columns» van vorige werkgevers? Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Houd wel in het achterhoofd dat een portfolio maken tijd vergt, dus doe dit niet als de sollicitatiedeadline morgen al afloopt.

Video







Vaak vraagt een rekruteerder niet alleen om je cv door te sturen, maar ook een motivatiebrief. Waarom ben jij zo geschikt voor de job? Wat draag je bij tot het bedrijf? Dat zijn slechts enkele van de vele vragen die je daarin moet beantwoorden. Maar dat is zo simpel nog niet. Vaak weet je zelf wel waarom jij perfect bent voor een functie, maar krijg je dat niet op papier gezet. In een video daarentegen is het makkelijker, omdat je persoonlijkheid meteen naar voren komt. Niet elk bedrijf staat open voor een videosollicitatie, dus het is een kwestie van aanvoelen en je stoute schoenen aantrekken.

Graphics

Een cv wordt vaak een beetje verwaarloosd. Het is tenslotte niet meer dan een opsomming van je loopbaan, opleidingen en kwaliteiten – toch? Fout. Een esthetisch aantrekkelijk cv spreekt meteen aan en zal je mogelijk toekomstige werkgever ook bijblijven. Ben je zelf niet zo handig met lay-out, vraag dan aan een vriend of vriendin om je cv voor jou te maken. Er zijn online ook heel wat (gratis) tools te vinden om een prachtig curriculum in elkaar te boksen.

Feestdagen

Dit trucje kan je helaas niet op elk moment van het jaar toepassen, maar als het lukt, is het extra leuk. Staat Kerstmis voor de deur? Is het bijna Pasen? Of komt Valentijnsdag eraan? Grijp die kans met beide handen aan en voeg een extraatje toe aan je cv en motivatiebrief. Denk bijvoorbeeld aan een liefdesgedicht (houd het wel netjes alsjeblieft), een gezellige kerstkaart of waarom geen gepersonaliseerde paaseitjes? De grens tussen een fijne attentie en overdreven vleierij is dun, dus denk goed na over wat je wil doen.