Tankers Golf van Oman – VS sturen 1.000 manschappen naar Midden-Oosten

De Verenigde Staten gaan ongeveer 1.000 extra manschappen sturen naar het Midden-Oosten. Dat heeft waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan gezegd. Door extra troepen te sturen wil Washington naar eigen zeggen “bedreigingen in de lucht, op zee en op de grond beter het hoofd kunnen bieden” in de regio en de Amerikaanse belangen beschermen. Ook moet op die manier de veiligheid worden gegarandeerd van het Amerikaanse legerpersoneel dat ter plaatse actief is. De beslissing komt er op verzoek van het Amerikaanse centrale commando Centcom, dat de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten leidt.

Shanahan linkte de maatregel voorts aan de recente aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman, maar herhaalde dat Washington geen conflict zoekt met Iran. De VS schrijven de aanvallen toe aan Iran en het Amerikaanse ministerie van Defensie publiceerde maandag nieuwe foto’s die als bewijs moeten dienen voor de beschuldigingen.

bron: Belga