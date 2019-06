Man uit het Luikse in Voeren gepakt met 2 kilo marihuana

De lokale politie Voeren heeft maandag een man uit het Luikse opgepakt die 2 kilo marihuana in zijn voertuig had liggen. Bij het doorzoeken van het voertuig vonden de agenten ook nog materiaal dat doet vermoeden dat de bestuurder betrokken is bij de installatie van cannabisplantages. De lokale politie deed maandag mee aan de Europese actie 1-dag-niet in de strijd tegen de woninginbraken. Rond 9 uur maandagmorgen ging een mobiele ploeg van de politie over tot controle van het voertuig van de verdachte. Tijdens de doorzoeking van het voertuig werd in de laadruimte 2 kilogram marihuana aangetroffen. De drugs waren verpakt in een luchtdichte zak om enige geurverspreiding tegen te gaan. De man, enige inzittende van het voertuig, werd gearresteerd. De drugs, het materiaal en het voertuig werden in beslag genomen.

Na contact met het parket van Luik werd de man overgebracht naar de lokale politie die voor zijn woonplaats bevoegd is. De betreffende politiedienst zal verder onderzoek naar de verdachte voeren.

bron: Belga