WK snelheid: Marc Marquez pakt de zege in Catalonië

De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft de Grote Prijs motorsport van Catalonië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven, dat is de zevende manche van het seizoen. Op het circuit van Catalonië in Montmélo haalde hij het van de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), die voor de eerste keer op het podium mocht in de MotoGP. De derde plaats ging naar de Italiaan Danilo Petrucci (Ducati).

De race werd ontsierd door een zware crash in de beginfase, waarbij de Spanjaard Jorge Lorenzo (Honda), de Italianen Andrea Dovizioso (Ducati) en Valentino Rossi (Yamaha), en de Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) betrokken waren.







In de WK-stand vergroot Marquez zijn voorsprong op eerste achtervolger Dovizioso tot 37 punten.

Bron: Belga