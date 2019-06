Verkiezingen Guatemala – Geen uitgesproken favoriet bij presidentsverkiezingen Guatemala

Op zondag/vandaag trekken de Guatemalteken naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Het belooft een spannende strijd te worden, want nadat het grondwettelijk hof de kandidaturen van de twee topfavorieten heeft geweigerd, is de gooi naar het presidentschap verworden van relatief veilige gok tot onzekere race met een rist kandidaten, de ene nog onbekender dan de andere. Ook het volledige parlement wordt vervangen. Ongeveer acht miljoen van de 17 miljoen Guatemalteken hebben zich geregistreerd voor de verkiezingen.

Waarnemers zien in de stembusslag de weerspiegeling van de uitdagingen waarvoor het Centraal-Amerikaanse land staat. Wijdverspreide corruptie en een impopulaire president met autoritaire trekjes hebben de weg vrijgemaakt voor talrijke kandidaten. De kans dat geen van de kandidaten in de eerste ronde een absolute meerderheid behaalt, is groot. Dat betekent dat er op 11 augustus een tweede ronde volgt.

Tot voor kort was het eenvoudig en leek de strijd zich toe te spitsen op een wedloop tussen drie vrouwen: Zury Mayté Ríos Montt Sosa de Weller, de dochter van ex-dictator Efraín Ríos Montt, de voormalige advocaat-generaal Thelma Aldana en Sandra Torres, ex-vrouw van voormalig president Álvaro Colom. Maar het grondwettelijk hof haaalde de eerste twee uit de race. Rios omdat ze familie is van een dictator. En Aldana, die bekendstaat voor haar harde strijd tegen corruptie, omdat er “irregulariteiten” zouden hebben plaatsgevonden toen ze advocaat-generaal was.

De overgebleven kandidaten -oorspronkelijk 18 in totaal maar intussen is dat aantal afgekalfd vanwege corruptieschandalen- moeten onderling uitvechten wie naar de -waarschijnlijke- tweede ronde mag. Torres lijkt relatief zeker van een tweede ronde, maar dat betekent niet dat ze het dan zal halen. Dit is haar derde poging om president van Guatemala te worden. In 2011 floot het hooggerechtshof haar terug omdat ze de partner was van een zittende president. Vier jaar later verloor ze de tweede ronde van Jimmy Morales.

Wie zich bij Torres zal voegen, is een open vraag. Drie namen steken er licht bovenuit: Alejandro Giammattei, kandidaat in 2007, 2011 en 2015, telkens voor een andere partij. Deze keer trekt hij naar de kiezer als lid van de nieuw opgerichte partij Vamos. Daarnaast is er Roberto Arzú, zoon van ex-president Álvaro Arzú (1996-2000). Hij heeft geen politieke adelbrieven behalve zijn familienaam. En ten slotte Edmond Mulet, een veteraan in het politieke vak en diplomaat.

De winnaar van de verkiezingen moet de puinhoop opruimen die president Morales volgens velen achterlaat. Morales, een voormalige tv-komiek, ligt al enkele jaren onder vuur wegens corruptievermoedens. Twee jaar geleden vroegen het parket en de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) om de opheffing van de immuniteit van Morales. Hij zou zijn verkiezingscampagne in 2015 illegaal hebben gefinancierd. Hij zou 600.000 dollar niet hebben aangemeld bij de kiescommissie. Sindsdien probeert Morales de Cicig uit zjin land te verdrijven.

De president kan slechts één termijn van vier jaar dienen.

