Verkiezingen Bilzen – “Kanseliersverkiezingen doen ons pijn”

In Bilzen deelt N-VA in de klappen. De partij verliest er 3 zetels en komt op 6 zetels. N-VA is nodig als Johan Sauwens (Trots op Bilzen) zonder Bruno Steegen (Beter Bilzen) wil regeren, maar lijsttrekker Wouter Raskin sluit een rol in de oppositie niet uit. “In 2012 hadden we hier kanseliersverkiezingen tussen Frieda Brepoels en Johan Sauwens, die alle partijen behoorlijk pijn deden. Dat zie ik vandaag opnieuw, weliswaar met Bruno Steegen en Sauwens, en dat doet ons allemaal – uitgezonderd Vlaams Belang – pijn. Vlaams Belang verdubbelt en zit in een goede nationale flow”, reageert Raskin. “Het is geen geheim dat Frieda en Johan op gespannen voet leefden, maar dat maakt niet dat mijn ontmoeting met Johan Sauwens hier verzuurd verliep.”

N-VA koos voor Raskin als lijsttrekker in plaats van Frieda Brepoels, maar het resultaat van de partij valt tegen. “Ik voel mij zeer gedragen door de groep. Wij zijn in ondankbare omstandigheden naar de kiezer gestuurd. Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen”, legt Raskin uit. “Het klopt dat ik vijf jaar te vroeg in de lokale politieke arena ben gekomen. Ik zou in principe in 2024 verantwoordelijkheid hebben moeten nemen, en dan zou ik een stukje sterker gestaan hebben tussen die twee grote tenoren.”

N-VA zal de coalitiegesprekken aangaan, maar ook een oppositiekuur is mogelijk. “Johan Sauwens is de grootste, maar is niet de grootste winnaar van deze verkiezingen. Ik ga geen initiatief nemen om een meerderheid op de been te brengen, dat zou nogal hautain zijn als je de verkiezingen verliest”, zegt Raskin. “Als wij geroepen worden tot een gesprek, dan zullen wij dat gesprek in alle openheid voeren. Het is niet uitgesloten dat wij voor de oppositie kiezen, want wij zijn wel de verliezer.”

