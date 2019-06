Stoffel Vandoorne eindigt bij debuut op derde plaats in Le Mans, zege voor Alonso

Stoffel Vandoorne is in zijn BR1-AER op de derde plaats geëindigd in de 87e editie van de 24 Uur van Le Mans, de slotmanche van het seizoen in het WK uithouding. Op het mythische Circuit de la Sarthe was Vandoorne met zijn Russische ploegmaats Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin van op de vijfde plaats vertrokken. Het drietal maakte dus nog twee plaatsen goed in de uithoudingsrace en moest finaal enkel de Toyota’s voor zich dulden.

De Spanjaard Fernando Alonso schonk zijn team voor het tweede jaar op rij de zege in Le Mans. Samen met zijn ploegmaats Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima profiteerden ze van een lekke band van de Toyota van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez in de slotfase. Conway en co hadden bijna de hele race aan de leiding gereden.







Bron: Belga